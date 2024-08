As primeiras partidas na terceira divisão do Campeonato Estadual de futsal feminino já têm data para começar: 18 de agosto. Quatro equipes representando a Região Metropolitana de Porto Alegre, o Litoral Norte e o Centro do Estado, vão se enfrentar na quadra do Ginásio Municipal de Esportes Kurashiki, em Sapucaia do Sul, a partir das 10 horas da manhã deste domingo (18).