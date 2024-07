O título da Série Prata de futsal é de Porto Alegre. Neste domingo (7), a Faculdade Sogipa venceu a SER Nevoeiro, por 4 a 1, no ginásio do Colégio Murialdo, na Capital, e alcançou a conquista inédita. Duda fez os quatro gols da vitória porto-alegrense. Taine descontou para as adversárias.