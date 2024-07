A bola volta a rolar nos salões do interior do Rio Grande do Sul a partir da noite desta sexta-feira (12), com jogos do Brasileirão de Futsal disputados em solo gaúcho, assim como novas rodadas do Gauchão e da Série Ouro. Há ainda a primeira etapa da final da Copa RS Feminina, em Bento Gonçalves, e outros campeonatos regionais.