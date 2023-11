A Uruguaianense venceu o Carazinho em um duelo que teve mais de três horas de duração entre o apito inicial e o fim das penalidades. Já no início da madrugada desta quarta-feira (15), a equipe de Uruguaiana garantiu vaga nas semifinais do Gauchão de Futsal 2023. No tempo normal, os donos da casa venceram por 5 a 2 e, nas penalidades, por 4 a 1. A partida foi disputada no Gilberto Oscar Miranda Schmidt (o Schimitão), em Uruguaiana.