A equipe do Sercca venceu a Assoeva, na noite desta sexta-feira (10), o jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal 2023. Os donos da casa fizeram 4 a 1 e conquistaram a vaga às semifinais, enquanto a Assoeva ficou pelo caminho. A partida foi disputada no Ginásio Municipal Maurílio Rodrigues de Silva, em Casca.