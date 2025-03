Atlântico vai enfrentar o Fortaleza nas semifinais da Supercopa de Futsal

Galo venceu a ACBF nesta sexta-feira e assegurou a liderança do Grupo B.

O adversário do Atlântico em busca de uma vaga na final da Supercopa de Futsal será o Fortaleza. O Galo garantiu a liderança do Grupo B e, por isso, vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A nas semifinais.