Ala do Atlântico é convocado para a seleção brasileira de futsal

William é capitão do Galo.

A competição ocorrerá entre os dias 5 e 9 de março, em São José dos Pinhais, no Paraná. Além do Brasil, a Copa Intercontinental terá a participação de Afeganistão, Groenlândia e Irã. O primeiro colocado da fase inicial faz a final contra o segundo, enquanto os outros dois fazem a disputa do terceiro lugar.