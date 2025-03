Como será realizado o restante da semifinal do Gauchão de Futsal 

A semifinal do Gauchão de Futsal de 2024, entre Guarany e Atlântico, paralisada por injúria racial, será retomada em quadra neutra, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A partida, interrompida aos 4min10s do primeiro tempo da prorrogação com o placar de 1 a 1, terá continuidade em quadra neutra e com portões fechados.