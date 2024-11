O Grêmio empatou com o Inter, por 1 a 1, e ficou com o título do Gauchão Feminino, na tarde desde sábado (23). No jogo de ida, as Gurias Gremistas venceram por 2 a 0, no Beira-Rio. Acompanhe a repercussão da conquista tricolor no "Balanço Final", comandando por Eduardo Gabardo.