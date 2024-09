O Inter confirmou nesta quinta-feira (12) que negociou a atacante Priscila com o América-MEX. Aos 20 anos, ela foi, segundo o clube gaúcho, a maior venda da história do futebol feminino brasileiro, com um valor aproximado de R$ 2,8 milhões. O Colorado terá 20% de valor em venda futura e receberá bônus adicionais conforme o desempenho da atleta em seu novo time.