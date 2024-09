A seleção brasileira sub-17 foi convocada, nesta quinta-feira (12), para o último período de treinos antes da Copa do Mundo da categoria. Os trabalhos serão realizados na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 16 e 30 de setembro. Entre as 24 chamadas por Simone Jatobá, estão cinco que atuam no RS: a goleira Josi e a atacante Maria, do Grêmio; e as atacantes Aninha, Stephanie e Yngrid Piauí, do Inter.