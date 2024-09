Inter enfrenta a Ferroviária almejando voltar às semis do Brasileirão Feminino

É a chance de voltar a sonhar com o título. Após uma primeira fase conturbada, o Inter conquistou a classificação na última rodada do Brasileirão Feminino, e manteve a decisão em aberto com a Ferroviária nas quartas de final. Agora, sabe que não terá missão fácil na Fonte Luminosa, em Araraquara, para sair com a vaga às semifinais. A partir das 15h30min desta quarta-feira (28), enfrentará uma adversária que está invicta como mandante. A meta? Buscar a vitória no tempo normal.