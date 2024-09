Inter e Ferroviária se reencontrarão nesta quarta (28), às 15h30min, na Fonte Luminosa, pelas quartas do Brasileirão Feminino. A partida de ida terminou em 1 a 1 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Portanto, quem vencer estará classificado. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.