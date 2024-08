A dupla Gre-Nal recorreu ao Caxias para disputar suas partidas de quartas de final do Brasileirão Feminino. Grêmio e Inter precisavam de um estádio com estrutura para o VAR e, também, capacidade mínima para 10 mil torcedores. Por conta disso, optaram pelo Estádio Centenário, em Caxias do Sul.