O Grêmio tentou, saiu na frente, mas não conseguiu a vantagem no Estádio Centenário pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. O Tricolor marcou o primeiro gol, com Cássia, de pênalti, mas viu o São Paulo buscar a virada, em 2 a 1, com dois de Aline Milene. A derrota desta segunda-feira (26) faz com que o time gaúcho precise vencer a partida de quinta-feira (29), às 14h45min, no Canindé, em São Paulo, para sonhar com vaga às semis.