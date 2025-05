Com retorno de Marta, Seleção Feminina é convocada para amistosos contra o Japão

No dia 30 de maio, às 21h30min, o Brasil enfrenta as japonesas na Arena Corinthians, na capital paulista.

Em seguida, a Amarelinha volta a encarar as asiáticas no dia 2 de junho, às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Na quinta posição do ranking da Fifa, o Japão vem do título da She Believes Cup, em fevereiro. Ao todo, o Brasil já enfrentou as adversárias em 16 oportunidades, com seis vitórias, sete derrotas e três empates.