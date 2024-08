A segunda rodada do Gauchão Feminino será realizada neste domingo (25), com todos os jogos às 15h. Em Tenente Portela, o Juventude estreia contra o Flamengo, no Campo do Miraguai. Enquanto, no Bertholdo Christmann, o duelo será entre Elite e Vidal Pro. Para completar o dia, Brasil-Far e Futebol com Vida se enfrentam nas Castanheiras.