Está tudo pronto para o início de mais um Gauchão Feminino. O Estadual começa no próximo domingo (18) e contará com participação de nove equipes. Na fase inicial, apenas os sete times do interior entrarão em campo. São eles: Brasil-Far, Elite, Flamengo de São Pedro, Vidal Pro, Juventude, Futebol com Vida e Juventude Dr. Salomé Goulart. A partir do hexagonal final, a dupla Gre-Nal também estará na disputa.