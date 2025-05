O que é a Laver Cup e por que é tão representativo João Fonseca estar na competição

Apesar dos resultados recentes, João Fonseca continua encantando o mundo do tênis com seu estilo agressivo nos golpes e os feitos precoces. Às vésperas de Roland Garros, o tenista de apenas 18 anos recebeu um convite especial: foi convocado para defender o Time Mundo na Laver Cup, torneio ainda recente no circuito, mas que já carrega jogos e diversos nomes de peso dentro e fora de quadra.

A competição, que dura apenas três dias, será disputada entre 19 e 21 de setembro, em São Francisco, nos Estados Unidos. O brasileiro, que vive momento negativo no circuito, vindo de três derrotas seguidas, terá oportunidade preciosa para mostrar seu potencial diante de um palco mundial e na companhia da elite da modalidade.

A Laver Cup foi lançada em 2017 por Roger Federer, na companhia de outras três lendas do tênis: o sueco Bjorn Borg, o americano John McEnroe e o australiano Rod Laver, que batiza o torneio, em uma homenagem do suíço. O quarteto esteve presente no evento nas sete edições disputadas até agora.

A competição foi criada pela Team8, agência de marketing esportivo que tem Federer como um dos sócios, em parceria com as federações de tênis da Austrália e dos Estados Unidos. O CEO do torneio é o americano Tony Godsick, agente de Federer durante a maior parte de sua carreira e seu amigo pessoal.

O objetivo do evento era replicar a Ryder Cup, torneio de golfe que conta com apenas duas equipes, uma representando a Europa, e outra, os Estados Unidos. E, em cada time, os melhores de cada localização. No caso da Laver Cup, a disputas acontecem entre o Time Mundo e o Time Europa, ampliando o alcance dos atletas que podem participar do evento.

BILIONÁRIO BRASILEIRO

Em sua origem, a Laver Cup também conta com um brasileiro de peso nos bastidores. Trata-se de Jorge Paulo Lemann, acostumado a frequentar as listas de homens mais ricos do Brasil - está atualmente em terceiro, segundo a Forbes, com patrimônio estimado em US$ 17 bilhões (cerca de quase R$ 100 bilhões).

Um dos principais sócios do fundo 3G, que tem participações em gigantes como AB InBev, Burger King e Kraft Heinz, Lemann foi tenista profissional. Defendeu tanto o Brasil quanto a Suíça na Copa Davis. Em 1973, até venceu um set contra o argentino Guillermo Vilas, outra lenda do tênis. Na Suíça, onde tanto o brasileiro quanto Federer moram, não é incomum ver os dois amigos em quadra.

No Brasil, Lemann foi um dos idealizadores do Instituto Tênis, que veio a dar origem à Rede Tênis Brasil, que hoje é "casa" de Beatriz Haddad Maia no Brasil. Discreto, o empresário dá apoio informal a tenistas nacionais, como a jovem brasileira Victoria Barros, considerada uma das grandes promessas do esporte nacional.

O brasileiro também é amigo de Federer, do qual é vizinho na Suíça, onde mora. Não raro os dois batem bola juntos, apesar dos 85 anos de Lemann.

LEGADO DE FEDERER

Sucesso de público e audiência desde sua primeira edição, a Laver Cup é considerada um legado do ex-tenista suíço para o circuito profissional. Ele soube atrair as atenções do público esportivo ao protagonizar uma surpreendente e então inédita parceria com Rafael Nadal, seu grande rival, logo na primeira edição do torneio, em 2017.

Juntos, venceram na estreia da dupla e ajudaram o Time Europa a vencer o primeiro dos cinco títulos da equipe continental - a equipe mundial só levou o troféu duas vezes, em 2022 e 2023. A primeira edição tinha caráter amistoso e mais parecia uma celebração do tênis mundial, reunindo a elite da modalidade dentro de quadras e nos bastidores.

Em 2019, após esforços de Federer e Godsick, a competição foi reconhecida pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Passou, então, a integrar o calendário do circuito, mas sem distribuir pontos no ranking e premiação apenas para o time campeão. Além disso, o sistema de classificação para entrar no torneio ganhou regras específicas - até então a convocação se restringia a convites.

No caso de João Fonseca, ele recebeu um dos três convites que cada capitão tem direito. O brasileiro vai competir no Time Mundo, liderado pelo ex-tenista americano Andre Agassi, que não poupou elogios ao jovem carioca. Cada time conta com seis integrantes, sendo que três deles se classificam pelo ranking.

Agassi vai estrear na função neste ano, assim como o francês Yannick Noah, no comando do Time Europa. Estas funções já foram exercidas por McEnroe e Borg, respectivamente, o que mostra o prestígio do torneio.

Federer manteve os holofotes sobre o evento também ao fazer na Laver Cup sua última partida como profissional. Em 2022, ele reeditou a dupla com Nadal. Desta vez, sem sucesso. O suíço se aposentou com derrota. Mas o evento ganhou as manchetes mundiais pelo acontecimento, marcado por homenagens e lágrimas copiosas dos tenistas e dos fãs nas arquibancadas.

NOVO FORMATO

A Laver Cup atribui parte do seu sucesso ao formato de disputa e ao aspecto visual, de maior apelo aos mais jovens. As quadras são de cor preta, destacando as linhas brancas, num cenário dominado pelo tom escuro e iluminação concentrada na quadra, que ganha ares de palco.

Quanto ao formato, o evento é disputado ao longo de três dias, entre sexta-feira e domingo. Cada dia conta com quatro jogos, sendo três de simples e um de duplas. No total, serão 12 partidas: nove de simples e três de duplas. Na sexta, cada vitória rende um ponto. No sábado, serão dois. E, no domingo, cada triunfo rende três pontos ao time vencedor. Quem chegar primeiro aos 13 pontos no total, leva o troféu. Os jogos serão disputados em melhor de três sets, com match tie-break (até dez pontos) se houver empate.

Pelas regras, cada tenista deve jogar ao menos uma partida de simples na sexta e no sábado. Assim, João Fonseca disputará ao menos dois jogos em São Francisco.