Grande jogadora da história da Seleção Brasileira, a experiente Marta, de 38 anos, revelou no Recife, onde encara a Jamaica em amistosos neste sábado e na terça-feira, que pode repensar sua aposentadoria com a camisa verde e amarela para defender o País na Copa do Mundo de 2027. O anúncio de que a competição, quando estará com 41 anos, será em solo nacional, a fez repensar sobre o futuro.