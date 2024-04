O retorno de Lorena ao gol da Seleção Brasileira pode ser considerado melhor do que o esperado. Após um longo período afastada dos gramados, por conta de uma lesão ligamentar no joelho, a goleira gremista foi o destaque na decisão de terceiro lugar da SheBelieves Cup, ao defender quatro pênaltis contra o Japão. O Brasil derrotou as japonesas por 3 a 0 nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal.