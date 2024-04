Grêmio e Avaí Kindermann se reencontrarão neste sábado (27), às 11h, pelo Brasileirão Feminino. O duelo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, será o sétimo entre as equipes, que vivem situações bem distintas no campeonato. Enquanto as Gurias Gremistas querem se afirmar no G-8, o time catarinense almeja sair do Z-4.