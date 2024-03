O trabalho do técnico Brenno Basso chegou ao fim com a equipe das Gurias Coloradas. Nesta segunda-feira (25), o clube anunciou a saída do profissional. A decisão surge após a derrota para o Cruzeiro, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Ainda sem vencer na competição, o time colorado está na zona de rebaixamento.