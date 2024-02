O início da temporada das Gurias Coloradas já apresenta ao técnico Brenno Basso uma competição de mata-mata. No domingo (11), o time terá pela frente um clássico contra o Corinthians, em jogo válido pelas quartas de final da Supercopa Feminina, no Estádio Beira-Rio. Diante de uma das maiores forças do futebol nacional, a estratégia tem sido montada com atenção a todos os detalhes.