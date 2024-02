A técnica Simone Jatobá convocou, nesta sexta-feira (16), a seleção brasileira sub-17 para o último período de treinos antes da disputa do Sul-Americano. Entre as 26 jogadoras chamadas, estão quatro que atuam no futebol gaúcho: a goleira Josi e a meio-campista Manu Borba, do Grêmio; e as atacantes Aninha e Stephanie, do Inter.