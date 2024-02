As Gurias Gremistas seguem com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino sub-20. Nesta terça-feira (14), o Tricolor goleou a Ferroviária por 4 a 1 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os gols foram marcados por Gisele, três vezes, e Stephanie Brito. As Guerreiras Grenás descontaram com Fernanda.