O Inter aplicou sua segunda goleada no Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta terça-feira (14), as Gurias Coloradas fizeram 6 a 2 no Santos no CT Rei Pelé, e mantiveram os 100% de aproveitamento. Os gols gaúchos foram de Iasmin, Joana, duas vezes, Myka, Ketlin e Lorranny. As paulistas descontaram com Paola e Vitoria Ramos.