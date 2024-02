As Gurias Gremistas começam 2024 com novidade na casamata. A treinadora Thaissan Passos assume a vaga de Marcelo Frigério, que deixou o time após o Gauchão. Com a experiência de ter treinado o Fluminense e as equipes de base do Corinthians, ela chega com a promessa de trazer títulos ao Tricolor.