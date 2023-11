O Brasil de Farroupilha busca algo inédito para o futebol feminino do Interior desde que o Estadual voltou a ser organizado pela FGF, em 2017: uma vaga à final do Gauchão. Após a partida de ida, em que conseguiu enfrentar com propriedade o atual campeão gaúcho Grêmio, mas acabou derrotado de virada por 2 a 1, o rubro-verde busca a reversão neste domingo (12), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Ao time da Serra, apenas a vitória interessa.