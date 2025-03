"Tem que ter humildade para saber que a gente não está em alto nível", diz Marquinhos após Brasil ser goleado para a Argentina

Em jogo de cinco gols, o Brasil foi goleado por 4 a 1 para a Argentina, no Monumental de Núñez, em partida da 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O duelo ficou marcado por um domínio dos donos da casa desde os primeiros minutos do jogo, e o resultado deixou a Seleção Brasileira na quarta colocação, com 21 pontos.