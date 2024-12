Os gols e melhores momentos da 36ª rodada do Brasileirão 2024; veja os vídeos

Depois do fim da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue isolado na liderança do torneio. O clube chegou a 73 pontos, após vencer o Palmeiras, que agora é vice-líder com 70.

O Inter, enquanto isso, perdeu para o Flamengo, por 3 a 2, no Maracanã, e não tem mais chances de levar a taça para casa. Com 65 pontos, os colorados estão a oito pontos do líder Botafogo, com seis ainda em disputa. Com a derrota, o Inter também caiu para a quarta posição. Agora enfrenta o Botafogo, quarta-feira (4), às 21h30min, no Beira-Rio.