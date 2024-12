O que o Botafogo precisa para ser campeão brasileiro no Beira-Rio

Quatro dias depois de vencer a Libertadores em Buenos Aires, o Botafogo pode se sagrar campeão brasileiro nesta quarta-feira (4). A equipe carioca visita o Inter no Beira-Rio e conta com três cenários para ser campeão nacional.

— Artur Jorge já havia dito que o time teria uma sequência de finais e que usaria força máxima na sequência do campeonato, porque conquistar a taça do Brasileirão também é um objetivo. A disputa está apenas entre os cariocas e Palmeiras. Mesmo que o outro jogo não tenha um tropeço dos paulistas, o Alvinegro quer chegar mais tranquilo na rodada final, precisando apenas de um empate. Isso seria importante para descansar jogadores para a viagem ao Intercontinental — explica Jéssica Maldonado, setorista do Botafogo no ge.globo.

Como chega o Botafogo

As únicas duas ausências no time titular serão o goleiro John, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, e o zagueiro Bastos, que saiu mais cedo do gramado da Arena do Palmeiras, lesionado. Os jogadores que estiveram em campo no Monumental de Nuñez garantem que estão prontos para o confronto em Porto Alegre.