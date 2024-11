A rodada número 32 do Brasileirão foi fechada nesta quarta-feira (6) com jogos dos finalistas da Copa do Brasil. Com time reserva, o Flamengo venceu o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por 1 a 0. Já o Atlético-MG não teve a mesma sorte. O time mineiro perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa.