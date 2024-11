“Inter, estaremos contigo”, canta a torcida no Beira-Rio. O estaremos contigo, com alta probabilidade neste caso, será na Libertadores 2025. Três pontos a mais foram angariados na noite desta terça-feira (5), aproximando ainda mais o clube da principal competição do futebol sul-americano. Tudo graças ao 2 a 0 aplicado sobre o Criciúma e construído com golaços de Alan Patrick e Wesley, em uma noite de vento e chuva fina.