As expressivas marcas da vitória do Inter sobre o Criciúma

A reconfiguração do Inter no Brasileirão ganhou marcas e números que mostram sua solidez nesta reta final de ano. O 2 a 0 sobre o Criciúma fez o time encarreirar o 13º jogo sem perder, virar líder do returno e, a principal marca: ingressar no G-4. Mesmo que possa ser momentânea, já que o Flamengo entra em campo nesta quarta (5), há um simbolismo em estar entre os quatro melhores do campeonato.