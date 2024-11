Jejum alviverde Notícia

Na estreia de Fábio Matias, Juventude é goleado pelo Fortaleza no Alfredo Jaconi

Com novo treinador, equipe alviverde chegou ao sexto jogo sem vitórias e permanece na 18ª colocação do Brasileirão. Próximo jogo será contra o Bahia, no sábado (9)

