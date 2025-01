Diretor do Juventude revela maior venda da história do clube e confirma chegada de zagueiro venezuelano

Júlio Rondinelli falou sobre as negociações do clube.

Em entrevista exclusiva ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o diretor-executivo de futebol do Juventude, Júlio Rondinelli, confirmou que o clube está acertando a contratação do zagueiro venezuelano Wilker Ángel, 31, que estava no Criciúma.