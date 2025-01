Meia e volante seguem de fora do treino do Caxias e serão reavaliados no final de semana 

O lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Iago participaram da atividade desta sexta. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

Após deixar o treino de quinta-feira (16) mais cedo, e sinalizando para o tornozelo, o meia Tomas Bastos não participou da atividade no gramado do Centro de Treinamentos Baixada Rubra nesta sexta-feira (17). O atleta não teve lesão constatada, apenas uma fadiga muscular. O jogador ficou na academia, enquanto o grupo trabalhava no gramado do CT com a comissão técnica.

Quem também não participou do treino, pelo segundo dia seguido, foi o volante Vini Guedes. Ele ficou na academia. Tanto Guedes quanto Tomas Bastos serão reavaliados no final de semana.

O volante Mantuan fechou mais uma semana sem treinos no campo. Ele deve ser desfalque para o começo do Gauchão. O atleta não participou de nenhuma atividade no gramado desde a virada do ano. Ele está em reta final de recuperação após uma pancada na panturrilha.

Após realizar um coletivo na quinta-feira, o trabalho desta sexta teve uma parte com o preparador físico Tiago Cetolin de movimentação e marcação. Depois, a comissão técnica realizou uma atividade envolvendo todo o grupo de atletas, com foco nas finalizações. As jogadas iniciavam pelos lados do campo, em triangulações, e, por fim, acabavam em assistências para os atletas do ataque e também defensores concluírem. Dupla iam se alternando.