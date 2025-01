"Espero fazer história com essa camisa e ser o herói do Caxias", afirma atacante que foi algoz do Grená em 2022

No ano de 2022 o Caxias esteve muito perto da Série C do Brasileirão. Após vencer o América por 1 a 0, no Estádio Centenário, o time viajou a Natal-RN com a vantagem. Na Arena das Dunas, o Grená ainda saiu na frente, aumentando a expectativa do torcedor. Porém, em 15 minutos, a felicidade virou drama e pesadelo com a virada por 3 a 1 e a classificação do rival.