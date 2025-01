Meia deixa treino antes do fim e volante volta a ser desfalque no Caxias

Meia Tomas Bastos foi o titular do meio-campo grená nos jogos-treinos. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O técnico Luizinho Vieira realizou um treino coletivo na tarde desta quinta-feira (16) na pré-temporada do Caxias para o Gauchão. O comandante dividiu o elenco em dois times e chamou a atenção a intensidade do trabalho. Com muita movimentação, o coletivo não teve pegada leve. Muito pelo contrário, o espírito era de jogo.

A equipe com caráter titular teve: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Tomas Bastos e Nicholas; Calyson, Richard e Welder.

A novidade na primeira formação foi a mudança no meio-campo. O treinador Grená testou dois meias, com Nicholas pela esquerda e Tomas Bastos fazendo a função de segundo volante pelo lado direito. Nas demais posições, a mesma equipe dos jogos-treinos da preparação.

O time de baixo teve o goleiro Emiliano; Ronei, Alisson, Alan e Zanelatto (base); Paulinho, Pedro Cuiabá e Iago; Gabriel Lima, Kelvyn e Gustavo Nescau.

O segundo time contou com o lateral-direito Ronei, último reforço anunciado pelo clube. A novidade ficou por conta de Kelvyn. O lateral-esquerdo fez a função de extrema.

Trocas

O placar do coletivo terminou em 1 a 1. Richard marcou um gol dos titulares. Ele balançou as redes cinco vezes nos testes da pré-temporada. E Kelvyn igualou após belo lançamento de Nicholas, que encontrou o lateral na cara do goleiro Victor Gollas.

No decorrer quem saiu no time de baixo foi jovem Zanelatto, que atuou na lateral esquerda e entrou o Zagueiro Carlos Henrique. Assim, Kelvyn foi para a lateral. Nicholas também trocou de time. Ele saiu do titular e foi para o reserva. Pedro Cuiabá entrou no time de cima.

Dúvidas

Antes do fim da atividade uma preocupação. O meia Tomas Bastos deixou o trabalho coletivo. Restando poucos minutos para terminar, o jogador se direcionou para o lado de fora de campo acompanhado do fisioterapeuta do Grená. Ele ficou parado com a mão no tornozelo esquerdo e depois seguiu caminhando para o vestiário.