Como chega o Caxias para a disputa do Gauchão 2025

Direlção aposta na força do elenco para o Gauchão 2025. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A versão 2025 do Caxias será muito diferente em todas as áreas do clube. Mudou direção, departamento de futebol, elenco de jogadores e comissão técnica. Mais do que nomes, mudou a filosofia para a temporada que começa com o Gauchão. O Grená aposta em um time propositivo, intenso e que ataque os adversários.

A primeira amostra do novo Caxias será vista no próximo dia 23 de janeiro, quando o Grená entra em campo na estreia do Gauchão, diante do Monsoon, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Com a mudança de fórmula do Estadual, o Caxias ficou no Grupo B junto com Inter, Ypiranga e Pelotas. Essa chave irá enfrentar os adversários dos Grupos A e C. Somente os primeiros passam para as semifinais e o melhor segundo no geral.

— Uma chave muito difícil, mas a gente não tem que ter medo. Quem quer ganhar tem que enfrentar. E o departamento de futebol acha melhor que seja assim. Vamos bater de frente, mostrar nossa capacidade e ir à luta. Vamos entrar para ganhar — analisou o presidente do Caxias, Roberto De Vargas.

MUDANÇA DE FOTOGRAFIA

O foto do elenco do Caxias mudou bastante para a atual temporada. O time que terminou o ano de 2024 não deixou saudades no torcedor. Muito pelo contrário, fez a torcida sofrer além da conta com os resultados de campo.

Apenas sete atletas do ano passado ficaram. Da linha defensiva, somente Lucas Cunha permaneceu, além dos goleiros Thiago Coelho e Victor Golas.

— Eu tenho muito que agradecer esse voto de confiança e tenho que trabalhar mais para retribuir isso. Quando alguém confia em você, te dá mais gana de trabalhar. Eu me sinto bem aqui nesse clube, me sinto em casa — zagueiro Lucas Cunha.

No total, 20 reforços desembarcaram no Estádio Centenário. Nomes para todos os setores, sendo dois em especial: defesa e ataque. O elenco não conta com nenhum medalhão. O próprio presidente disse que o Caxias terá um grupo e não medalhões.

O nome mais forte está exatamente do lado de fora do campo: Luizinho Vieira. O técnico já foi vice do Gauchão com o Ypiranga.

Testes preparatório

O Caxias realizou apenas três jogos-treinos na pré-temporada. O time finalizou com 100% de aproveitamento nos testes. O comandante grená tem um modelo de jogos bem definido. Propositivo, gosta de marcação alta e intensidade.

Nos testes, ele manteve uma base de time titular. O Caxias entrou em campo pela primeira vez contra o Avenida e venceu por 1 a 0, com gol de Richard. Depois, mais duas vitórias sobre o Caravaggio-SC. A primeira, em Gramado, por 4 a 2, e a segunda, em Nova Veneza, por 4 a 1. Destaque novamente para Richard, com quatro gols, dois em cada.

Meta

Ao longo das apresentações dos atletas para a disputa do Gauchão, muitos jogadores falaram em levar o Caxias até a final para tentar ser campeão. O primeiro foco será garantir presença nas semifinais. E a missão não será fácil, terá de ser primeiro do grupo, que tem o Inter como favorito, ou busca ser o melhor segundo da classificação geral.

— Expectativa muito alta, ainda mais no Sul, onde eu comecei, que foi no Internacional, perto da minha família. E estou muito feliz, estou em um clube com muita tradição, um clube grandioso, e a gente vai fazer o melhor ano possível, para fazer um grande Gauchão, uma ótima Copa do Brasil, um Brasileiro e subir — comentou o atacante Richard, goleador Grená na pré-temporada.

Elenco grená para o Gauchão

Reforços

Goleiros: Matheus Emiliano e Ronaldo;

Zagueiros: Alan, Douglas, Carlos Henrique e Alisson;

Laterais: Kelvyn, Ronei, Marcelo Nunes e Thiago Ennes;

Volantes: Lorran, Vini Guedes, Mantuan, Paulinho;

Meias: Nicholas;

Atacantes: Calyson, Gabriel Lima, Gustavo Nescau, Iago, Richard.

Remanescentes

Goleiros: Thiago Coelho e Victor Golas;

Zagueiros: Lucas Cunha;

Volantes: Weldell e Pedro Cuiabá;

Meias: Tomas Bastos;

Atacantes: Welder.

Provável time para começar o Gauchão: