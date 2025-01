Como chega o Juventude para a disputa do Gauchão 2025

Com 14 reforços e remanescentes, Juventude iniciou a pré-temporada no dia 3 de janeiro Fernando Alves / E.C. Juventude

Vai começar na próxima semana a disputa do Campeonato Gaúcho de 2025. E o atual vice-campeão da competição, o Juventude, desponta como um dos candidatos ao título. Os principais rivais são os gigantes Inter (com 45 títulos) e Grêmio (com 43).

Em 2025, o Verdão tenta levantar a taça pela segunda vez. Na única oportunidade, em 1998, o clube venceu o Colorado na decisão.

— O Campeonato Gaúcho é sempre muito difícil. É uma competição muito disputada e aguerrida. Mudou um pouco a fórmula da competição, mas creio que as equipes que não arrancarem com os resultados positivos possam ter um pouco de dificuldade, porque é um campeonato muito curto — avaliou o atacante Erick Farias.

Mudança de fotografia

Clube contratou 14 reforços e quer mais dois. Fernando Alves / E.C. Juventude

Para a disputa do Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão, o Juventude mudou a fotografia do time em 2025. Após garantir a permanência do clube na Primeira Divisão nacional, o técnico Fábio Matias renovou seu contrato até o final de 2025.

Chegaram ao Alfredo Jaconi 14 reforços e o clube ainda espera definir nos próximos dias as vindas de mais um zagueiro e um meia-atacante pra fechar o primeiro ciclo de contratações da nova temporada.

Entre as novidades estão o goleiro Gustavo, que vem do Criciúma com status de titular, o zagueiro Adriano Martins, aposta que chega por empréstimo do Atlético-GO, e o atacante Ênio, ex-Amazonas. Somam-se a eles nomes do futebol colombiano, como o volante Daniel Giraldo e o atacante Emerson Batalla. O zagueiro venezuelano Wilker Ángel está em negociação.

As principais perdas foram o goleiro Gabriel Vasconcellos, o lateral-direito João Lucas e o atacante Lucas Barbosa, que terminaram seus vínculos de empréstimo e foram negociados por seus clubes de origem. Além deles, não ficaram no Alfredo Jaconi os volantes Thiaguinho e Ronaldo e o zagueiro Danilo Boza, titular absoluto nas últimas duas temporadas, e que está sendo negociado ao futebol japonês.

Entre os 19 remanescentes no grupo estão os laterais Ewerthon e Alan Ruschel, o meia Nenê e o centroavante Gilberto, que renovaram seus vínculos para 2025.

Testes preparatórios

Técnico Fábio Matias permanece no comando do Verdão. Fernando Alves / E.C. Juventude

O início da pré-temporada alviverde ocorreu no dia 3 de janeiro. Dois testes foram realizados para entrosar minimamente a equipe para o começo do Estadual.

A equipe de Fábio Matias venceu o Sindicato dos Atletas, no dia 11, por 2 a 0 — gols de Nenê e Petterson — e, pelo mesmo placar, perdeu para o Boca Juniors, em amistoso quatro dias depois, em solo argentino.

— Conseguimos voltar um pouco antes do que normalmente as equipes têm voltado, adiantamos a nossa volta em três, quatro dias, fizemos um bloco de readaptação dos atletas e preparação física. No segundo bloco, os jogos, já com um caráter mais tático e técnico. Outro bloco de trabalho e de treino, para ter uma preparação de uma semana para o jogo do Ypiranga na estreia — apontou o treinador alviverde, que ainda completou:

— É óbvio que não vamos conseguir as melhores situações de parte física, de ter uma equipe que sustenta 90 minutos dentro daquilo que a gente quer, de alta intensidade, mas a ideia é estar com os melhores jogadores mais bem preparados.

Meta

Se em 2024 o título estadual ficou perto do Jaconi, nesta temporada o Verdão continua sonhando alto.

— O ano passado a gente queria ter conquistado o título, mas sabemos que enfrentamos uma grande equipe. Mas esse ano é buscar de novo, fazer uma grande competição e, quem sabe, pensar no título lá na frente — projetou o meia Jean Carlos.

Elenco alviverde para o Gauchão:

:: Goleiros: Gustavo, Marcão, Zé Henrique e Dida

:: Laterais: Reginaldo, Ewerthon, Alan Ruschel, Felipinho, Marcos Paulo;

:: Zagueiros: Adriano Martins, Cipriano, Rodrigo Sam*** e Abner;

:: Meio-campistas: Daniel Giraldo*, Caíque**, Mandaca, Jadson, Dudu Vieira, Kelvi, Davi Góes, Jean Carlos, Daniel Peixoto** e Nenê

:: Atacantes: Petterson, Ênio, Emerson Batalla, Vitor Pernambuco, Giovanny Bariani, Gilberto, Caíque, Taliari, Erick Farias

* Negociação ainda não anunciada

** Fora do Gauchão, em recuperação de uma lesão no joelho e a previsão é que retorne entre abril e maio

***Em tratamento de uma lesão no púbis, retorno previsto para março.

Curiosidades

• Com base nos jogos preparatórios para o Gauchão, uma formação inicial diante do Ypiranga teria: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Adriano Martins, Cipriano e Felipinho; Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias, Ênio e Taliari (Gilberto).

• A escalação do último time que disputou um Gauchão, na final de 2024 na Arena e que teve vitória e título do Grêmio, por 3 a 1, teve: Gabriel; João Lucas (Kleiton), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Mandaca) e Jean Carlos (Erick Farias); Lucas Barbosa (Nenê), Edson Carioca (Rildo) e Gilberto