Após a morte de Silvio Santos neste sábado (17), aos 93 anos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou que todas as partidas nesta rodada do Campeonato Brasileiro terão um minuto de silêncio em homenagem ao apresentador. Clubes nacionais também fizeram postagens em memória ao dono do SBT ao longo desta manhã de sábado.