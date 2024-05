O Fluminense buscava recuperação no Brasileirão após levar 3 a 0 do Corinthians na última rodada, enquanto o Atlético-MG tentava a liderança provisória. Os dois clubes fracassaram em suas metas no jogo realizado na tarde deste sábado (4). Os cariocas abriram dois gols de vantagem em jogo eletrizante no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica, mas acabaram cedendo a igualdade em 2 a 2 após Vargas sair do banco para salvar os mineiros.