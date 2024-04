O São Paulo anunciou a demissão do técnico Thiago Carpini nesta quinta (18), após a derrota para o Flamengo, na noite de quarta, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O mau desempenho, as derrotas e a eliminação nas quartas de final do Paulistão foram fundamentais para a queda do treinador.