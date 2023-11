Com grande atuação do atacante ex-Grêmio Everton Cebolinha, o Flamengo venceu o já rebaixado América-MG por 3 a 0 neste domingo (26), em Uberlândia. O time do técnico Tite chegou a 63 pontos, igual ao líder Palmeiras, mas com saldo de gols inferior: 26 contra 17.