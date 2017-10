Na mira do Querétaro (MEX), o atacante Rafael Sobis será desfalque no Cruzeiro durante a partida contra o Palmeiras, às 20h de segunda-feira, no Allianz Parque. Questionado sobre a ausência do jogador, o técnico Mano Menezes garantiu que não tem relação com o interesse do time mexicano e explicou que Sobis ficará fora de campo por conta de desgaste na articulação do joelho.