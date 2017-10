Cruzeiro / Divulgação

A notícia que agitou o Cruzeiro nesta semana foi a proposta encaminhada por uma equipe mexicana ao clube pelo atacante Rafael Sóbis. Sem agradar nos últimos jogos, o jogador vem recebendo cada vez menos espaço no clube. E, no treino desta quinta-feira, foi poupado pelo técnico Mano Menezes, o que alimentou ainda mais as chances de uma possível saída do clube. Além dele, o zagueiro Léo também ficou de fora, ainda tratando de lesão.

Quem voltou aos trabalhos com o restante do grupo foi Robinho. Sem atuar desde a final da Copa do Brasil, o jogador, que sofreu lesão na coxa na decisão, voltou a treinar normalmente e virou opção para o comandante celeste para a partida contra o Verdão.