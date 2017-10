Washington Alves / Cruzeiro/Divulgação

O Cruzeiro aguardará até esta sexta-feira a proposta de US$ 2 milhões do Querétaro-MEX pela compra de Rafael Sobis. Lanterna do Campeonato Mexicano, com 11 pontos, a equipe pretende contar com o atacante nas disputas importantes que terá ainda nesta temporada, como as quartas de final da Copa México, contra o América-MEX, no dia 31 de outubro. Por conta disso, a transferência só será realizada se o Cruzeiro aceitar concluir as negociações imediatamente.

Homem forte do futebol da Raposa, Itair Machado foi o primeiro a ser comunicado sobre o interesse do clube mexicano, mas, por ainda não ter sido oficializado no cargo, repassou a informação ao atual presidente Gilvan de Pinho Tavares. Nesta quarta-feira, o empresário do jogador, Jorge Machado, disse ao Superesportes que o primeiro contato já havia sido feito, mencionando que a diretoria celeste até então não havia recebido a proposta oficial.

— Os caras do México me ligaram. Só vai ser oficial no momento que chegar essa proposta. Não tenho o que te falar. Rafa tem contrato de dois anos com o Cruzeiro, é bem tranquilo — disse o agente, que evitou mencionar valores. — Primeiro lugar, vai chegar a proposta ao Cruzeiro, depois conversamos.

A negociação é bem vista pelo clube, que fecharia o ano com um bom caixa e reduziria a folha salarial durante dois anos, período da duração do contrato de Sobis. Além disso, caso a venda seja concluída, parte do valor será destinado ao pagamento da dívida com o Tigres, resultante da compra do próprio jogador.

O início de Rafael Sobis no Cruzeiro deu esperanças à torcida celeste. Ao lado de Ramon Ábila, o atacante foi titular absoluto durante várias rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado e ajudou a Raposa a se livrar do rebaixamento. Além disso, sua atuação foi determinante na conquista do penta da Copa do Brasil, quando se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube na competição, com cinco gols.