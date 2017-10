Fluminense FC

O Fluminense chegou a certo momento da temporada em que todos jogos são - e devem - ser encarados como decisões. Este é o entendimento do treinador Abel Braga e também dos jogadores. Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o goleiro Diego Cavalieri ressaltou que não há tempo para lamentar ou poupar energias. Domingo, contra o Bahia pelo Brasileirão, é outro duelo importante.

- Para nós, tudo é decisão. No momento que estamos, na situação em que a gente se encontra na tabela, não tem como poupar. Todo jogo é importante, como foram os jogos passados, nós temos essa consciência e essa orientação de que todo jogo é decisivo - comentou o camisa 12 ao site do Fluminense.

Com 38 pontos, o time de Abel Braga abre a 31ª rodada da 13ª posição. O Bahia, com o mesmo número de pontos, está uma colocação acima por conta do número de vitórias, o que torno o jogo de domingo em um confronto direto.

Nas últimas rodadas, o Fluminense derrotou o Avaí e São Paulo, dando um salto na tabela do Brasileirão, mas perdeu da Chapecoense com uma atuação ruim na Arena Condá. O objetivo do time é reencontrar a vitória no Maracanã.

- Sabemos da importância que esse jogo de domingo no Maracanã tem, contra um adversário direto, nossa situação no Brasileiro ainda é complicada. Então é focar, começar a recuperação, concentrar para fazer um bom jogo e sair com uma vitória, que é o resultado que nos interessa - finalizou Diego Cavalieri.



Confira outras respostas de Diego Cavalieri, goleiro do Fluminense:

Como fica a situação do Fluminense no mata-mata com o Flamengo após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida?

Sabemos que não tem nada perdido, jogamos contra um adversário de qualidade, que tem jogadores experientes, é uma vantagem que eles criaram, mas tem mais 90 minutos para decidir. Agora, é colocar a cabeça no lugar e pensar em tudo que precisamos melhorar”, declarou. Para o camisa 12, o segundo tempo foi mais produtivo e gol do Tricolor não saiu por detalhe.

Acha que o Fluminense merecia um resultado melhor no Maracanã?